Salvam-se as estreias e o golo. Portugal de duas caras acaba a sofrer para segurar o ponto na Croácia

Croácia 1-1 Portugal. Uma boa primeira parte, com um golaço construído por Vitinha e João Félix, fez sonhar com mais uma vitória clara. No entanto, Portugal permitiu à Croácia crescer ao longo da segunda parte e, após de um golo anulado, o empate chegou mesmo e a derrota ficou a centímetros. Para o registo, as estreias de Tomás Araújo, Tiago Djaló e Fábio Silva; Geovany Quenda terá de aguardar. Venha agora o sorteio dos quartos de final da Liga das Nações, na sexta-feira.