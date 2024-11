Apesar do "caminho que muitos consideram instável", Fábio Silva pode estrear-se esta noite pela seleção

A estreia pode ser importante para o futuro. Afinal, a seleção nacional é uma das maiores montras do futebol internacional. "Valoriza-o imenso", admite Jorge Silva.

"Portugal tem jogadores de altíssimo nível em todas as posições. O Fábio, tal como foi dito pelo selecionador, tem características muito próprias, temos o melhor do mundo ainda com números impressionantes naquela posição, alguém que o Fábio idolatra desde novo, mas ele pode trazer algo diferente à seleção. Há várias opções para essa posição, mas eu acho que ele tem algo que é importante e necessário", desenvolve.

Fábio Silva é, também, uma das figuras da seleção sub-21, que no próximo verão tentará alcançar o primeiro título da história no escalão no Campeonato da Europa. O jogo de hoje pode abrir uma porta para o Mundial 2026, mas o pai "não gosta muito de grandes projeções".

"O primeiro passo é o dia de hoje, poder estrear-se e continuar a fazer bem no Las Palmas. Ele tem a possibilidade de estar no Europeu sub-21, um título nesse escalão é algo que falta à nossa federação. Como é lógico, e sem falsas modéstias, entrar e manter-se na seleção A seria melhor ainda. É desfrutar do momento, ser feliz. Ele percebe cada vez mais isso. O resto, ele não controla”, conclui.

Fábio pode seguir as passadas de Jorge, que foi internacional A em 2002. No entanto, o pai espera que a carreira do filho na seleção seja melhor do que a sua.

"Eu tive a felicidade de ter sido internacional duas vezes, a minha geração tinha jogadores de muita qualidade, como hoje. Acredito e espero que ele faça uma história bem melhor que a minha na seleção A”, conclui.

O Croácia-Portugal joga-se, na noite desta segunda-feira, em Split, com pontapé de saída marcado para as 19h45. O jogo terá relato em exclusivo no site da Renascença, em rr.pt.