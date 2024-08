Geovany Quenda, Tiago Santos e Renato Veiga estreiam-se na seleção. Pote e Trincão regressam para "novo ciclo"

Geovany Quenda, do Sporting, Tiago Santos, do Lille, e Renato Veiga, do Chelsea, são os três estreantes da primeira convocatória da seleção nacional após o Euro 2024. Mas não param por aí as novidades da lista de 25 jogadores de Roberto Martínez para os primeiros jogos de Portugal na nova edição da Liga das Nações.

Pedro Gonçalves, que nunca tinha sido chamado pelo espanhol, e Francisco Trincão estão de regresso à seleção, assim como o guarda-redes Rui Silva. Entre os eleitos para o Europeu (os originais e aqueles que foram chamados mais tarde), ficam de fora - além de Pepe, que se retirou do futebol - Rui Patrício, João Cancelo, Danilo Pereira, Matheus Nunes e Francisco Conceição, por opção, e Gonçalo Ramos (paragem de três meses), Otávio e Raphael Guerreiro, por motivos de ordem física.

Portugal defronta Croácia e Escócia, nas duas primeiras jornadas da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações, a 5 e 8 de setembro. Ambos os jogos serão no Estádio da Luz, às 19h45, e terão relato em direto e acompanhamento na Renascença.