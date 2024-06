Euro 2024. Os 37 recordes que Ronaldo pode bater ou igualar

Se chegar à final, Ronaldo torna-se no primeiro jogador a jogar em partidas decisivas do Euro de três edições e iguala as três medalhas de Rainer Bonhof, que venceu com a Alemanha em 1972 e 1980 e foi finalista em 1976.

Se jogar, será o mais velho a participar numa final do Euro, superando o alemão Jens Lehmann, em 2008, frente à Espanha. Isto, se Pepe não jogar, claro. E, sendo capitão, seria também o capitão mais velho a disputar uma final.

Se vencer, Cristiano Ronaldo entra na lista restrita dos jogadores que venceram o Euro por duas vezes, tal como mais três jogadores do plantel português que estiveram no Euro2016: Pepe, Rui Patrício e Danilo Pereira.

E se jogar e Pepe não, será o mais velho a vencer o Euro em campo, superando Arnold Muhren, quando os Países Baixos venceram a União Soviética em 1988.

Se marcar na final do Olympiastadion, em Berlim, a 14 de julho, Ronaldo faz mais um recorde: o do mais velho a marcar no último jogo do Euro, que pertence a Leonardo Bonucci, com 34 anos e 71 dias. Se marcar três, quebra dois de uma vez: o do primeiro a fazer um hat-trick numa final e do mais velho a fazer hat-trick na fase final de um Euro, que pertence a Michel Platini, quando tinha a tenra idade de 28 anos.