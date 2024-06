“É o primeiro grande palco dos jovens”. Diogo Queirós tatuou no braço a última conquista de um Europeu sub-17

Não faltam exemplos disso na geração que Queirós liderou: Diogo Costa, Dalot e Rafael Leão estão, hoje, prestes a disputar o Europeu pela seleção principal.

Outros como Diogo Leite, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Jota, Luís Maximiano e Thierry Correia jogam também ao mais alto nível.

Da atual equipa, destaca o melhor marcador da competição: Rodrigo Mora. “Aparece em todas as imagens. Fico feliz por ser também um jogador do FC Porto e espero que consiga fazer das dele na final com golo ou assistência”.

Puxando a fita atrás para o dia da final, em 2016, Queirós recorda “o primeiro momento de nervosismo da carreira”. “Acho que é normal estar-se muito nervoso, mas depois do árbitro apitar para o início da partida é fantástico como nos esquecemos completamente disso”.

Aos 26 minutos, Diogo Dalot abiu o marcador com um remate certeiro a uma bola perdida na área. Brahim Díaz, agora campeão europeu pelo Real Madrid, anulou a vantagem pouco depois. O dérbi ibérico só se decidiu nos penáltis. A seleção converteu os seus, Manu Morlanes atirou ao poste e iniciou uma jornada de ouro para a geração de Diogo Queirós.

No ano seguinte, Queirós perdeu a final do Euro sub-19 para a Inglaterra, mas vingaria a derrota com a conquista do mesmo troféu no ano seguinte, em 2018. Até hoje, nunca outra geração portuguesa repetiu a vitória dupla.