Jota Silva, o "cavalo selvagem" que foi do distrital até à seleção nacional em cinco anos

Um dos primeiros a reconhecer-lhe o talento foi o treinador João Ferreira, que ouviu falar de um avançado que se destacava cada vez mais na outra série da primeira divisão distrital portuense. Ferreira estava nos gaienses do Avintes e Jota Silva, na altura ainda apenas conhecido como João Pedro, no Sousense.

“Abordei o Jota para tentar levá-lo para o Avintes, mas ele acreditava que merecia mais do que isso e queria muito ir para o Campeonato Portugal e, portanto, não estava muito disponível para continuar no mesmo escalão”, recorda, à Renascença.

Mas a vida de João Ferreira também o encaminhou para o patamar seguinte. A boa época no clube de Vila Nova de Gaia abriu-lhe as portas da terceira divisão. Destino: Espinho, do Campeonato de Portugal.

“Levei um papel com nomes de jogadores na primeira reunião que tive com o vice-presidente. Ele também tinha uma lista e o Jota coincidia. Disse-me logo que iriam tentar avançar por ele”, conta. E, no dia seguinte, o negócio ficou fechado.

Jota chegava do distrital e não faltavam jogadores com currículo a concorrer pelos lugares na frente de ataque: Betinho, que chegou a jogar pelo Sporting, e Diogo Valente, que somou quase 200 jogos na I Liga.

“No desenho do plantel para a época, o Jota era um jogador para concorrer com os outros. Não seria uma primeira figura no plano teórico, mas quando começaram os treinos percebemos que ele dava algo mais do que todos os outros”, lembra o também comentador Bola Branca.

E, por isso, também rapidamente ganhou o lugar. Foi titular nos 25 jogos do Campeonato de Portugal até a pandemia ter impedido que a época chegasse ao fim. Marcou 13 vezes. “Era explosivo, muito focado, fazia a diferença até contra equipas de II Liga. Fez golos, assistências, recuperava à frente, fazia tudo”, elogia João Ferreira.

O treinador, que hoje treina novamente o Sporting Clube de Espinho, defende que a melhor posição de Jota é no corredor central. No Vitória, alinha habitualmente nos corredores, mas Roberto Martínez lançou o avançado curiosamente para o lugar de ponta de lança, substituindo Gonçalo Ramos.