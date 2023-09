Portugal-Luxemburgo. Ouça o relato e acompanhe ao minuto

A seleção nacional está cada vez mais perto do apuramento para o Europeu 2024. Hoje recebe a seleção do Luxemburgo sem Cristiano Ronaldo, que cumpre castigo. O relato desde o Estádio Algarve é transmitido em exclusivo no site da Renascença.