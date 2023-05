Quem é Toti Gomes, o estreante da seleção nacional?

Veja também:

Poucos esperariam ouvir o nome de Toti Gomes quando o selecionador nacional português anunciou a convocatória do defesa para os próximos jogos de qualificação para o Euro 2024. Mas afinal, quem é Toti Gomes?

Aos 24 anos, o defesa do Wolverhampton prepara-se para a estreia na seleção nacional. A crescer há uma época e meia na equipa principal do Wolves - viveiro de talento português na Premier League -, Toti Gomes tem como principal vantagem a sua polivalência.

Central canhoto de raiz, com 1,88m de altura, Toti Gomes pode também jogar na ala esquerda, posição em que foi mais utilizado no final de temporada no clube.

Sem os lesionados Nuno Mendes e Mário Rui, Roberto Martínez chamou apenas um defesa esquerdo de raiz, Raphael Guerreiro. João Cancelo e Dalot podem jogar à esquerda, mas Toti Gomes figura também como uma possibilidade.

O treinador João Carlos Pereira foi o primeiro que acreditou no talento de Toti Gomes e atesta a qualidade do defesa nas duas posições. Em 2020/21, o jovem defesa fez a sua primeira época sénior a titular no Grasshoppers, já emprestado pelo Wolves.

"Pode dar igualmente rendimento nas duas posições, mas acho que pode ainda não estar num estado de maturação na dimensão do seu potencial. Pode ser mais aposta no corredor, porque joga nessa posição e há menos riscos a lateral, com eventuais erros típicos de jovens sem bagagem tática e competitiva como o caso dele", explica.



Toti Gomes tinha acabado de recuperar de uma grave lesão num joelho que o afastou durante uma temporada inteira quando rumou à Suíça. À Renascença, João Carlos Pereira recorda o processo de contratação do central.

"Recordo-me de ter reuniões com o diretor desportivo, financeiro e pessoas ligadas à Gestifute [empresa do agente Jorge Mendes], que eram parte fundamental do projeto. O nome surgiu em cima da mesa e já tinha ouvido falar dele. Fiz várias perguntas a pessoas que tinham trabalhado com ele e fiz o meu papel: aconselhei a partir para a contratação. A lesão era a grande dúvida, esteve a época anterior quase toda parado, mas soube que já estava a treinar e em condições funcionais", explica.