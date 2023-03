Éder acredita que Portugal pode ser novamente campeão europeu

Ronaldo com lugar na equipa e Gonçalo Ramos que "dá gosto de ver"

Cristiano Ronaldo esteve envolvido em polémicas durante o Mundial do Qatar, tendo mesmo levantando a dúvida da sua continuidade ao serviço da seleção. Éder acredita que Ronaldo ainda tem muito para dar a Portugal.

"Já passou, nota-se a motivação do Cristiano Ronaldo nos jogos que tem feito. É um jogador com muito para dar e isso nota-se. Principalmente fisicamente, na explosão. Os jogadores normalmente perdem com a idade, mas o Cristiano é incrível, tem todas essas valências e continua muito motivado a conquistar ainda mais. É de louvar ter alguém com esse espírito, e há outros como o Pepe", atira.