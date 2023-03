Liechtenstein procura “pequeno milagre” em Portugal

De guarda-redes para guarda-redes

Peter Jehle lança, ainda, um olhar pela baliza da seleção nacional.

Diogo Costa assumiu a titularidade, no Campeonato do Mundo do Qatar, ainda com Fernando Santos. O antigo internacional pelo Liechtenstein vê no jogador do FC Porto “um potencial tremendo”.

“É um guarda-redes muito bom, com apenas 23 anos, titular no FC Porto e a jogar com regularidade na Liga dos Campeões. Estas são as bases para um grande futuro”, destaca.

Ainda assim, não esconde a surpresa com que viu a mudança do “dono” da baliza da equipa das quinas no Mundial de 2022:

“Sendo honesto, penso que colocá-lo a titular no Campeonato do Mundo foi uma opção corajosa de Fernando Santos, tendo no banco um guarda-redes experiente como o Rui Patrício. Acredito que o Diogo Costa não tenha tido a prestação que esperava no Mundial, mas é preciso tempo para evoluir e tenho a certeza que vai ter um futuro brilhante se continuar neste caminho.”