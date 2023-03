Cristiano Ronaldo continua na seleção, Diogo Leite e Gonçalo Inácio são as novidades

Roberto Martínez apostou na continuidade na sua primeira convocatória como selecionador nacional. Jogadores mais experientes como Cristiano Ronaldo e Pepe continuam nos escolhidos e as novidades são Diogo Leite e Gonçalo Inácio.

O novo selecionador português fez apenas três alterações rem relação à convocatória do Mundial do Qatar: saem Wiliam Carvalho, André Silva e Ricardo Horta, entram Diogo Leite, Gonçalo Inácio e Diogo Jota, que falhou o Mundial por lesão.

Ronaldo deixou o Manchester United e rumou à Arábia Saudita para jogar no Al-Nassr. Roberto Martínez acredita que o capitão de equipa tem espaço na seleção.

"Falei com os 26 que estiveram no Qatar para saber do seu compromisso. O Ronaldo é um jogador muito comprometido. Pode trazer experiência, é uma figura muito importante para a equipa. Não olho para a idade e para outros aspetos. O Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa", atira.

Gonçalo Inácio já tinha sido convocado por Fernando Santos, mas acabou por não se concentrar com a seleção por lesão. O treinador espanhol elogia os dois centrais que se podem estrear na seleção A.

"Gonçalo Inácio joga com muita personalidade, é esquerdino. O Diogo Leite é uma surpresa, joga numa liga muito competitiva. Dois jogadores que podem trazer algo de muito diferente à seleção", atira.

A seleção nacional concentra-se na próxima segunda-feira e arranca qualificação para o Euro 2024 em Alvalade no dia 23, frente ao Liechtenstein, seguido de uma visita ao Luxemburgo, a 26 de março.

Os 26 convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolves), Rui Patrício (Roma);

Centrais: Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Danilo (PSG), Diogo Leite (Union Berlim), Gonçalo Inácio (Sporting), Pepe (FC Porto);

Laterais: João Cancelo (Bayern de Munique), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Dortmund);

Médios: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Fulham), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolves), Otávio (FC Porto), Rúben Neves (Wolves), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan)