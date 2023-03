Quem é Ángel Algobia Esteves, o médio espanhol que pode ser chamado à seleção portuguesa?

Até esta quarta-feira, poucos sabiam que Ángel Algobia Esteves, médio espanhol do Getafe, tinha nacionalidade portuguesa. No entanto, o jogador está a ser observado por Roberto Martínez e pode ser uma das novidades na primeira convocatória do novo selecionador.

A Federação Portuguesa de Futebol deixou escapar uma lista de jogadores observados pelo treinador. Ángel Algobia Esteves, médio espanhol do Getafe, foi um dos nomes mais inesperados.

A Renascença foi à procura das raízes portuguesas do jogador em Trás-os-Montes e conversou com Fernanda Preciosa Esteves, mãe do médio do Getafe que vive a sua época de afirmação na La Liga.

Fernanda reside e trabalha em Madrid, mas nasceu em Portugal, numa localidade com apenas cerca de 170 habitantes, em Bragança. "Somos de Rabal, uma aldeia muito pequena", conta.

Para o filho Ángel, "seria um orgulho jogar pela seleção portuguesa". "Será uma honra para a minha mãe, que sempre lhe disse que ia chegar muito longe. Para ele seria um orgulho representar Portugal, sente-se português", explica a mãe.



Roberto Martínez está atento a Ángel Algobia Esteves, mas o médio já sabia disso:

"Já tínhamos recebido essa notícia. O agente dele está muito por Portugal, tem lá muitos contactos e já tínhamos conhecimento que estava a ser observado."