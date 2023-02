Histórico. Portugal apura-se pela primeira vez para o Mundial feminino

Portugal está na fase final de um Mundial feminino, pela primeira vez na história, depois de derrotar os Camarões, por 2-1, esta quarta-feira, no "play-off" intercontinental.

A seleção nacional teve uma entrada muito forte em jogo e acertou duas vezes nos ferros antes do golo de Diana Gomes, aos 22 minutos. Livre para a área, a central do Sevilha cabeceou ao poste e, na recarga, não perdoou. Era o concretizar natural do domínio português.

Portugal baixou a pressão após o golo, contudo, não deixou de dispor das melhores oportunidades. O jogo podia ter-se complicado muito com possíveis expulsões de Ana Borges, ainda na primeira parte, e Jéssica Silva, na segunda, mas o videoárbitro (VAR) mandou seguir em ambas as situações.

Ao minuto 56, já depois de Andreia Norton ter mandado uma "bomba" à barra, Catarina Amado teve de sair, devido a lesão. As substituições portuguesas, em resposta às camaronesas, que surtiram efeito, e a natural reação africana à desvantagem, à medida que o jogo se aproximava do fim, levou a minutos finais de grandes apuros para a seleção nacional.

O aviso chegou aos 84 minutos, com o golo anulado aos Camarões, por fora de jogo de Michaella Abam. Portugal ignorou e, cinco minutos mais tarde, Dolores Silva perdeu a bola a meio-campo e o ouro chegou aos pés de Njoya Ajara, que rodou e rematou ao poste mais distante, para o golo do empate.

A reação de Portugal não podia ter sido melhor: três minutos depois, num contra-ataque fulminante, Diana Silva lançou Andreia Jacinto, que rematou contra o braço levantado de Estelle Johnson. Após ver as imagens no relvado, a alerta do VAR, a árbitra assinalou grande penalidade. Da marca dos 11 metros, já aos 94 minutos, Carole Costa marcou o golo mais importante da história do futebol feminino nacional.

Portugal está na fase final do Mundial 2023, que se realiza de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção nacional integra o grupo E, juntamente com os Estados Unidos, vigentes bicampeões, os Países Baixos, "vices", e o Vietname.