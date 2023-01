Roberto Martínez é o terceiro estrangeiro a treinar Portugal

Roberto Martínez prepara-se para ser o novo selecionador nacional. O treinador espanhol é apenas o terceiro estrangeiro a orientar a seleção portuguesa.

Os dois foram primeiros Otto Glória, em duas ocasiões - 1964 a 1966 e 1982 a 1983 -, e Luiz Felipe Scolari, o segundo selecionador português com mais jogos, que treinou a equipa das quinas entre 2003 e 2008.

Roberto Martínez herda um legado pesado: tanto Glória como Scolari chegaram às meias-finais do Campeonato do Mundo (1966 e 2006, respetivamente). São os dois melhores resultados da história da seleção nacional em Mundiais.

Felipão tem mais um crachá: levou Portugal à final do Euro 2004, em casa.

Melhor que isso, em todas as provas, só a conquista do Euro 2016, o primeiro título de sempre de Portugal, com Fernando Santos ao leme. O Engenheiro também levantou o troféu da primeira edição da Liga das Nações, em 2019.