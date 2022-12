Rui Jorge como novo selecionador "é a opção mais intuitiva"

Fernando Santos "entrou em choque com o nosso crer"

Já sobre a saída, agora oficializada, de Fernando Santos, Rui Miguel Tovar revela-se algo surpreendido por ter sido uma decisão "tão rápida e ainda este ano".

O jornalista considera que se "fecha um capítulo de oito anos, onde se saúda as conquistas do Euro 2016 e da primeira edição da Liga das Nações".

Sobre a conquista do Euro, o comentador da Renascença destaca que foi feita com uma forma de jogar "muito económica, não muito diferente do que se viu neste Mundial".

"Fernando Santos teve uma situação bastante interessante e favorável: Seis jogadores do onze inicial da final do Europeu foram lançados pelo próprio Fernando Santos. É um mérito inegável", aponta, igualmente.

No entanto, Rui Miguel Tovar analisa que, depois da vitória do Euro 2016 "caiu-se um pouco no mais do mesmo".

"Entrou em choque com o nosso crer. Todos queremos que a nossa seleção jogue como a do Euro 2000 e Portugal nunca mais saiu da cepa torta", aponta.

"Há uma clara tendência para jogar de forma pouco fantasista, de jogar à cautela. Somos uma seleção muito da expetativa. Nunca abordamos o jogo com a bola no pé e para a frente. Temos a tendência para nos retrair. O último jogo de Fernando Santos, contra Marrocos, foi isso mesmo", acrescenta, ainda.