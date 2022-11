Segredo pode estar no banco. Fernando Santos deve gerir a equipa frente à Coreia

Danilo Pereira sofreu uma fratura em três costelas, é baixa confirmada para a Coreia do Sul, e poderá não voltar a jogar no Mundial. Nuno Mendes saiu lesionado frente ao Uruguai e ainda não há previsão de paragem. Já Otávio, que foi titular frente ao Gana, sofreu pequeno problema muscular que poderá ser curado a tempo do último jogo da fase de grupos.

Independentemente do onze inicial escolhido e das opções ao longo do jogo, José Nuno Azevedo acredita que Portugal tem condições de vencer a Coreia do Sul e só deve entrar em campo com esse objetivo.

"Acredito que possa haver gestão, sem que estejamos a hipotecar a possibilidade do primeiro lugar. Seja qual for a equipa, terá qualidade para vencer a Coreia. Portugal tem de ter a ambição de jogar para vencer, seja qual for o onze", termina.

A seleção nacional já garantiu apuramento para os oitavos de final e precisa apenas de um empate com a Coreia do Sul para fechar o grupo no primeiro lugar. O jogo arranca às 15h00 da próxima sexta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.