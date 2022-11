Manuel Fernandes: "Temos que exigir um pouco mais a uma geração tão boa da seleção"

O Manuel Fernandes esteve no último Mundial, conhece uma grande parte do grupo que está agora no Qatar a disputar este Campeonato do Mundo. Acha que a seleção tem condições para ir longe?

Penso que sim, o Mundial tem sido um pouco atípico. Algumas seleções favoritas tropeçaram ou não têm praticado um futebol tão bom. Parece-me um Mundial com menos qualidade do que o de 2018.

Acho que a seleção tem mais do que condições para fazer um bom Mundial, não vou tão longe ao ponto de falar em ganhar, porque depende de certas circunstâncias. No que toca o plantel, tem todas as possibilidades de ir longe.

A cada competição que Portugal tem participado nos últimos anos, diz-se que tem a melhor geração de sempre. Neste Mundial, volta-se a dizer isso. Concorda com essa ideia?

Não sei, é difícil. Há pessoas que dizem que a melhor geração é que ganha, não sou totalmente apologista disso. É uma geração muito boa, isso não há qualquer tipo de dúvidas, mas temos que exigir um pouco mais, sendo tão boa. No Mundial fomos eliminados pelo Uruguai, no Europeu pela Bélgica.

Não digo de uma forma crítica, mas tendo uma geração tão boa, podemos até ter ganho o Europeu - que é um feito fantástico -, mas poderia ter dado um passo em frente. É difícil dizer que é a melhor geração. A geração do Figo, Rui Costa e João Vieira Pinto do Europeu 2000 também é muito forte, apesar de não ter ganho. Mais à frente também juntou-se alguns dessa geração e outros jovens, vice-campeões no Euro 2004 e quartos classificados no Mundial 2006.

Por isso, melhor geração acaba por ser muito opinião de cada um. Pessoalmente, acho que esta geração é muito boa, mas também acho que a do Figo era fortíssima.

Esta seleção tem algo a provar nesse sentido, então?

Acaba por depender dos resultados. Um quinto deste plantel fez parte do Euro 2016, mas nas competições seguintes não conseguiram dar seguimento. Essa geração que falei foi à meia-final do Europeu em 2000, perde a final do Euro 2004, vai às meias-finais do Mundial 2006, atingiu esses patamares regularmente. Isso é importante.

Temos uma geração muito forte e seria bom que pudessem competir e ir longe para provar que é a melhor geração dos últimos anos.