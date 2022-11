O perfil dos 26 convocados da seleção nacional para o Mundial

O Mundial 2022 arranca no dia 20 de novembro. A estreia de Portugal está marcada para o dia 24, quinta-feira, às 16h00, frente ao Gana. A seleção nacional também partilha o grupo H com Uruguai (que defronta a 28 de novembro, às 19h00) e Coreia do Sul (2 de dezembro, 15h00).

O melhor resultado de sempre de Portugal em Mundiais foi o terceiro lugar de 1966, em Inglaterra. Falhou o apuramento para as quatro edições seguintes e, no regresso, em 1986, no México, não passou da fase de grupos.

Após mais três edições sem se qualificar, a seleção nacional iniciou uma série de presenças em cinco Mundiais consecutivos, que ainda dura. Ficou pela fase de grupos em 2002 e 2014, chegou aos oitavos de final em 2010 e 2018, e atingiu o quarto lugar em 2006, na Alemanha.

