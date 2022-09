Das ruas da Madeira a Alvalade e Espanha. Fátima Pinto, a "menina da ilha" que escreve História no futebol para contar aos netos

Em relação ao "play-off" do Mundial: chegou a estar em perigo, a Sérvia chegou a assustar, também, com uma vitória sobre a Alemanha, mas conseguiram dizer presente no momento decisivo. Como é que lidaram com essa pressão, com a dúvida, que acredito que terá estado sempre um pouco latente? Como é que lidaram com esses dois últimos jogos decisivos?

Nós tínhamos jogado com a Sérvia cá, ganhámos pela diferença de um golo. Costumo conversar com a minha ex-colega, a Nena, a Nevena [Damjanovic, que esteve no Sporting], e ela, na altura, até nos disse que quatro ou cinco jogadoras que costumavam ser titulares não puderam vir a esse jogo, umas por Covid, outras por lesão. E uma pessoa, obviamente, fica a pensar nessas coisas, não é? E cá não foi um jogo fácil, controlámos um bocado, mas podia ter caído para qualquer um dos lados, viu-se no resultado.

Lá na Sérvia, vimos a questão do resultado com a Alemanha, eu vi o jogo, e toda a análise que a seleção faz, e nós vimos os vídeos delas, vimos os jogos delas, vimos tudo. Acho que a Sérvia é uma equipa com muita qualidade. Se formos a analisar o onze titular, há muitas jogadoras em grandes campeonatos da Europa, em grandes equipas, e que jogam. Não estão no banco, elas jogam. Acho que a Sérvia é uma equipa com mesmo muito valor.

Só que, quando fomos lá jogar, se calhar, a parte emocional prejudicou-as um bocadinho. Acho que nós, nisso, somos mais maduras. Podíamos ter sido ainda um bocadinho mais, porque houve ali momentos em que tínhamos de acalmar um bocadinho mais a situação de jogo, mas, mesmo assim, acho que conseguimos ser mais maduras. Se me recordo do jogo, a Sérvia fez mais de cinco, seis passes seguidos em muito poucos momentos do jogo, porque nós estivemos sempre em cima delas. Claro que apostaram um bocadinho pelas transições, mas nós fomos mais maduras e soubemos ter a bola.

É verdade, também, que houve momentos em que o jogo podia ter caído para o lado delas, como aquela defesa clara da Inês [Pereira] que bate na cabeça da jogadora e sai. São momentos que podem mudar um jogo, mas acho que também merecíamos, pelo futebol que apresentámos. É para saberes um bocadinho o que é que sentíamos. Sabíamos que tínhamos de ganhar. Sabíamos que tínhamos de ganhar se queríamos estar no Mundial.

É como os próximos dois jogos. É o que há, é futebol e não é fácil. Para nós nunca é fácil, como costumo dizer, ou se não fosse fácil não era para nós. Uma experiência como o Europeu também nos faz crescer para estes momentos. Abordámos esses dois jogos com essa mentalidade, que tínhamos de ganhar. Sem pressões, isto é o nosso trabalho e sabemos que temos de ganhar. Temos é de confiar em nós.

Os próximos dois jogos são com a Islândia e a Bélgica. A Bélgica chegou aos quartos de final do Euro, a Islândia também teve uma boa prestação. As três seleções podem ser consideradas de nível relativamente semelhante. Consideras que o apuramento está ao alcance? O que esperas das duas seleções adversárias?



Há que confiar no nosso trabalho e, como eu confio muito em nós, acredito que está ao nosso alcance. Não será fácil. Nunca foi, para nós, mas acredito que está ao nosso alcance e vamos ter de dar tudo por tudo para conseguir ganhar os dois jogos.

Jogaste os 180 minutos nesta jornada de qualificação. Consideras que isso fisicamente, e mesmo mentalmente, pode ajudar, agora, a preparar-te, não só em termos físicos, para a época com o Alavés, para esta reta inicial, em que, muitas vezes, as opções dos treinadores se consolidam? Qual é a tua sensação no final deste compromisso, que terá sido desgastante?



Acho que, por exemplo, a pré-época que tive cá, e o selecionador sabe, porque falámos sobre isso, também me fez aguentar os 180 minutos. Mas sim, se calhar, em dezembro, janeiro, já vou ter uma carga, mesmo a nível de treino, significativo. Mas eu gosto disso e acho que é esse o trabalho de que preciso para estar bem, também, na seleção.

O objetivo de qualquer jogador, para além de jogar no clube, é jogar, também, na seleção. Há muitos anos que trabalho para isso e fiquei muito feliz por poder jogar estes dois jogos.