Suíças não conheciam a qualidade da jogadora portuguesa, "mas agora vão estar mais atentas"

A nível pessoal, revejamos o teu percurso até aqui. Boavista, Valadares Gaia, Braga, sempre com números de golos bastante bons. Depois, foste para o Heerenveen. E começaste muito bem, com quatro golos em oito jogos. Foste convocada para a seleção nacional. Porém, depois, lesionaste-te com gravidade.

Quando me lesionei na Holanda, estava num momento de forma muito bom, realmente. Estava a ser chamada para a seleção A e cheguei a participar em convocatórias para os jogos de apuramento, mas, infelizmente, quase a meio da época, em dezembro, lesionei-me e fiquei de fora. Já sendo a segunda rotura de ligamentos, era uma recuperação que ia demorar ainda mais do que a primeira. Uma pessoa tem sempre de ter um cuidado redobrado quando as coisas acontecem por uma segunda vez.

A partir daí, fiz a minha recuperação, dividida entre Portugal e a Holanda, mas sabia que queria dar outro passo e surgiu a oportunidade de ir para a Suíça, para um clube que tinha sido campeão nacional e que tinha jogado Champions, e que tinha perspetiva de jogar Champions no ano a seguir. Era uma grande janela de oportunidade.

Infelizmente, as coisas não correram como eu queria. O regresso aos relvados não correu como eu queria, acabei por ter ali algumas recidivas da minha lesão. Não do cruzado, mas sim no menisco. Fiz recuperação, voltei a jogar, ainda cheguei a fazer três jogos com o clubes, mas chegou a um ponto em que percebemos, eu em conjunto com o clube e com o departamento médico, que a melhor opção seria voltar a operar. É disso que estou a recuperar agora.

Foste bem operada à primeira lesão?



Eu fui bem operada, o que penso é que durante a recuperação deve ter surgido ali alguma coisa, ou num treino ou... Não sei. Quando voltamos ao campo, há tanta coisa que pode acontecer. Há pessoas que fazem rotura de ligamentos a descer as escadas. Só para percebermos como é que o joelho pode ser tão frágil, como é que um movimento que fazemos tantas vezes pode provocar uma rotura de ligamentos, colocar uma rotura no menisco, pode provocar uma entorse. São coisas que acontecem, mas só quem joga é que se arrisca a fazê-las e infelizmente aconteceu-me outra vez.

Quando estava a recuperar, e a voltar a jogar, tinha algumas dores. Chegou a um ponto em que chegámos à conclusão de que não valia a pena, porque não ia melhorar. Toda a gente que já foi atleta e já esteve lesionado sabe que há sempre dores envolvidas no processo. Agora, é importante conhecermos o nosso próprio corpo e percebermos aquilo que é dor que faz parte do processo e aquilo que não é.

Efetivamente, chegou a um ponto em que percebemos que era uma coisa que não fazia parte do processo e, com exames complementares, percebemos que, de facto, seria melhor operar, para recuperar em condições outra vez e para que as coisas que possam ser feitas uma melhor forma.