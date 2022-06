Pepe distancia-se de Figo. Sabe quem são os 10 jogadores com mais internacionalizações?

Apesar da derrota, o jogo de Portugal na Suíça representou um marco importante na carreira de Pepe e para a história da seleção nacional.



O central de 39 anos foi o capitão de equipa, na ausência de Cristiano Ronaldo, e subiu ao terceiro lugar do "ranking" de jogadores com mais internacionalizações da história da seleção nacional de futebol masculino.

Nesta pausa, Pepe já tinha igualado Figo no terceiro lugar, com 127 internacionalizações, e no domingo distanciou-se, deixando o pódio apenas com jogadores ainda no ativo: Cristiano Ronaldo, com 189 jogos disputados, João Moutinho, com 146, e Pepe, agora com 128.

Pepe estreou-se na seleção em 2007, numa jogo de qualificação para o Euro 2008, frente à Finlância, já com 25 anos de idade e ao serviço do Real Madrid, depois de ter estado seis anos na I Liga portuguesa, no Marítimo e FC Porto.

Disputou quatro Campeonatos da Europa, tendo sido peça importante na conquista do Euro 2016, e esteve em três Campeonatos do Mundo. Está à espreita da participação no quarto, em dezembro, no Qatar.