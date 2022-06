Seleção nacional arranca Liga das Nações com duelo ibérico que poderá ser decisivo

A seleção nacional arranca a participação na terceira edição da Liga das Nações esta quinta-feira, com um difícil dérbi ibérico frente à Espanha, as duas seleções favoritas a seguirem em frente na competição.

Depois da conquista da primeira edição da prova, em 2019, Portugal não conseguiu o acesso à "final four" da última edição, ao perder para a França, que seguiria em frente. Este ano, a seleção pretende voltar à disputa pelo título e o jogo frente aos rivais vizinhos pode ser importante nas contas futuras.

Portugal joga em Sevilha, no Benito Villamarín, o primeiro jogo da qualificação, num grupo que será disputado entre junho e setembro, em ambiente de preparação para o Mundial de novembro e dezembro, no Qatar.

A seleção vai fazer quatro jogos nos próximos dez dias, "um claro exagero" no entendimento do selecionador nacional. A maratona de partidas começa com o jogo frente à Espanha, seguida de dois jogos em casa, a receção à Suíça, no próximo domingo, e à Chéquia, no dia 10 de junho. A seleção ainda visita o terreno da Suíça no dia 12, antes das férias dos jogadores.

As partidas decisivas serão no início da próxima temporada, com o jogo em casa da Chéquia, a 24 de setembro, antes da receção à seleção espanhola, a 27 de setembro. Até ao momento, a seleção ainda não tem mais jogos particulares agendados até ao Mundial.