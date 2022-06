"Espanha-Portugal? Não será um jogo normal", segundo Velázquez

Maioria dos atuais convocados estarão no Qatar

Espanha e Portugal defrontam-se, no "Benito Villamarín", ainda a meses do pontapé de saída no Campeonato do Mundo de 2022. Um torneio FIFA atípico pelas datas em que se disputará, em novembro e dezembro, mas no qual deverão marcar presença grande parte dos atletas agora chamados.

"O normal é que uma percentagem elevada destes jogadores possam chegar ao mundial, mas ainda faltam muito jogos e pode acontecer qualquer coisa", afirma.