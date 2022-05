Diogo Fernandes pensa "jogo a jogo", mas sonha com a vitória no Europeu sub-17

Chama-se Diogo, vem da formação do FC Porto, é o guarda-redes titular da seleção nacional, mas não tem o apelido Costa, apesar de o homónimo ser um dos exemplos pelos quais se guia. Falamos de Diogo Fernandes, que se prepara para defender as redes nacionais do Europeu sub-17.

Entre Portugal e o título, estão Dinamarca, Escócia, Suécia e mais três jogos: "quartos", meias-finais e final. O principal objetivo é passar a fase de grupos, depois fazer melhor do que a geração anterior - de Paulo Bernardo, Tiago Tomás e Fábio Silva, que em 2019 foi eliminada nos quartos de final - e, finalmente, somar o sétimo troféu da categoria (1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016).

Em entrevista à Renascença, Diogo Fernandes fala sobre as ambições e expectativas para o Europeu, os adversários, o paralelismo com o Diogo da equipa principal FC Porto e da seleção A, e os objetivos para a carreira.

O Europeu sub-17 realiza-se entre 16 de maio e 1 de junho, em Israel.

Quais são as expectativas da equipa para o Euro sub-17 de 2022?

A equipa já está concentrada há uma semana, estamos a trabalhar para entrar no Europeu na máxima força. A nossa maior preocupação neste momento é encarar bem o primeiro jogo, conseguir a vitória e passar a fase de grupos.

Em termos de grupo, como se estão a sentir?

Estamos muito bem, o grupo não tem mudado muito. Há sempre algumas mudanças, mas já temos um núcleo muito forte, em que a maior parte já está junta desde os sub-15.

Vamos começar agora a fase de analisar os adversários, para trabalhar os pontos fortes deles e ver qual é a melhor forma de conseguir a vitória.