Rui Vitória: "Otávio afirmou-se na seleção. Diogo Costa foi escolha ajustada"

Portugal garantiu a presença na fase final do Mundial, depois de eliminar Turquia e Macedónia do Norte no "play-off". O sorteio da fase de grupos é na sexta-feira, às 17h00, e poderá acompanhar a cerimónia em direto em rr.sapo.pt. A seleção nacional tem estatuto de cabeça-de-série e estará no pote 1.

Os possíveis adversários de Portugal no Mundial

Há já a certeza de que, na primeira fase, não defrontará Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha, que são as seleções com que Portugal partilha estatuto.

No pote 2 há nomes fortes e daí sairá um adversário da seleção nacional: Países Baixos, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Croácia, Uruguai, México e Estados Unidos.

No pote 3 surgem as primeiras seleções asiáticas e africanas que passaram pela qualificação, mas também a Sérvia, que afastou Portugal da vaga de apuramento direto: Irão, Japão, Marrocos, Sérvia, Polónia, Coreia do Sul, Senegal eTunísia.

O pote 4 ainda tem vários lugares por definir, mas para já conta com Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita e Gana. Faltam preencher as últimas três vagas que ficarão fechadas depois da realização do último "play-off" da qualificação europeia e dos "play-offs" intercontinentais.

Na Europa, o País de Gales aguarda, na final, pelo vencedor do jogo entre Escócia e Ucrânia; Peru, 5.º classificado da qualificação sul-americana, vai defrontar o o vencedor do "play-off" asiático, a disputar entre Austrália e Emirados Árabes Unidos; Costa Rica, 4.ª classificada na América do Norte, Central e Caraíbas, defronta a Nova Zelândia, vencedora da qualificação da Oceânia.