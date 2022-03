Portugal sonha com o Mundial às costas do homem mais sortudo do mundo

Fernando Santos é o homem mais sortudo do mundo e, frente à Macedónia do Norte, no jogo decisivo do “play-off” de apuramento para o Mundial 2022, Portugal espera contar com um pouquinho da fortuna do selecionador.



Tudo começou no Estoril Praia, no final dos anos 80, quando as equipas técnicas eram compostas por dois elementos, “o treinador principal e outro”, como conta o treinador e comentador António Fidalgo à Renascença.

Fernando Santos começou por ser convidado para treinar os estorilistas, no entanto, recusou porque era diretor do Hotel Palácio, "um dos maiores hotéis da linha de Portugal", e não pretendia abdicar disso. O agora selecionador indicou à direção o nome do antigo guarda-redes, que exigiu, no entanto, tê-lo como adjunto - ou, como prefere referir-se ao amigo, colaborador.

“Eu nunca lhe chamei adjunto, sempre lhe chamei colaborador. Foi assim que nós assumimos a equipa técnica da equipa do Estoril nesse ano, na II Divisão. Eu disse à direção que só assumiria se o Fernando ficasse a trabalhar comigo”, recorda.



Fidalgo queria alguém "mais próximo do clube" ao seu lado. Fernando Santos “não queria mesmo” fazer parte da equipa técnica do Estoril. Numa conversa pessoal, acabou por ceder.

“Entre outras coisas, ele disse-me: ‘Olha que se eu for para lá, de vez em quando não posso aparecer’. E eu: ‘OK, não há problema, Fernando’. Eu precisava do Fernando, para além das suas competências e para além do ser humano que era, e do meu amigo que já na altura era, ele tinha um conhecimento muito grande do Estoril Praia. Depois de muitas argumentações, o diretor do futebol [do Estoril] na altura, o Sr. João Lachever, amigo dos dois, também, promoveu um almoço entre os três e lá ficou decidido que o Fernando me iria acompanhar como treinador e colaborador na equipa técnica do Estoril. Assim estivemos um ano e meio, mais ou menos.

O primeiro ano correu bem: António Fidalgo e Fernando Santos levaram o Estoril ao quinto lugar, numa série com equipas como Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora ou Nacional da Madeira. Na segunda temporada, o clube passou por “muitas dificuldades económico-financeiras”, com problemas para pagar salários a jogadores e equipa técnica.