Paulo Ferreira aposta em Cédric, João Mário, Gonçalo Inácio e Fábio Cardoso na seleção

Com Fernando Santos será a primeira vez que Portugal participa num “play-off”. Paulo Ferreira continua a confiar no apuramento.

“O ideal seria passar diretamente, mas infelizmente estamos em mais um play-off, o que para a seleção já é normal. Mas continuo a acreditar que é possível. Primeiro há que pensar na Turquia e acho que o Fernando Santos pensa da mesma forma. Não será um adversário fácil", diz, antes de concluir.

"E só depois há que pensar no seguinte, que teoricamente será a Itália, mas nunca sabemos. E o futebol é fértil em surpresas. Por essa razão também, teremos de ter atenção à Turquia. Tem um treinador e jogadores excelentes. O primeiro foco de atenção da seleção portuguesa terá de ser a Turquia”, sublinha o antigo lateral das quinas.

Portugal, recorde-se, defronta a Turquia no dia 24, às 19h45, no Estádio do Dragão, para a meia-final do “play-off” de acesso ao Mundial. Se vencer, encontra a 29 deste mês, no mesmo palco, o vencedor do Itália-Macedónia do Norte.

Futuro depois do Chelsea

No plano pessoal, Paulo Ferreira, de 43 anos, encerrou uma ligação de 18 anos ao Chelsea. Nove como jogador e outros nove no departamento técnico relacionado com os jogadores emprestados. Encerrado o vínculo ao emblema londrino, o antigo jogador regressou a casa.

“Vim juntar-me à família e achei que era a altura certa para regressar. Terminei a ligação de 18 anos ao Chelsea e veremos o que poderá acontecer no futuro e quais as oportunidades com ligação ao futebol”, declara.

A mudança de mãos do Chelsea

A guerra na Ucrânia precipitou a decisão do proprietário do Chelsea, o russo Roman Abramovich, de colocar o clube à venda. Paulo Ferreira fica a torcer para que os futuros proprietários mantenham os "blues" no trilho das vitórias e dos títulos.

“Há sempre essa incógnita e há que aguardar. Fala-se dessa situação, a de o clube ser vendido, e – se assim for - teremos de perceber quem será o novo investidor. Se será alguém com o mesmo objetivo, dando sequência ao investimento feito por Abramovich - que é uma pessoa que adora e transformou o clube, colocando-o onde hoje está. O receio é esse, mas - se for o caso - que seja alguém que mantenha o clube no topo e a ganhar troféus. É o que espero que continue a acontecer”, deseja, a finalizar, Paulo Ferreira.