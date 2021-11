​Luís Castro: "Quem não quer ser selecionador nacional?”

Porquê o Qatar?

Depois de dois anos com um trabalho muito elogiado no Shakhtar, Luís Castro saiu pela primeira vez da Europa para experimentar um campeonato no continente asiático. As razões pela opção pelo Médio Oriente têm uma explicação revelada pelo treinador.

“Decidi ir para o Qatar porque não houve manifestação de interesse para eu continuar no Shakhtar. Assumiram um outro caminho e tive de o aceitar. Quando senti que não ficaria no Shakhtar abri os meus ouvidos sobre o que poderia ser o meu futuro. Refleti muito sobre o convite do Al-Duhail, mas como foi um desafio para ser campeão e me levaria a jogar a Liga dos Campeões Asiática, uma experiência que também queria ter, aceitei. Foi mais um desafio até, porque será feita sem os jogadores que vão à seleção do Qatar”, explica Luis Castro.



O contrato de Luís Castro com o Al Duhail é válido até junho. Só a partir dessa data o treinador pensará em planos para o futuro.

“Vou ficar no Qatar até ao final desta época e depois abraçar o desafio de quem nos quiser. Não traço prioridades porque no futebol as coisas acontecem de forma repentina. Penso estar na melhor fase da minha carreira pela estabilidade que tenho em termos mentais e para o desempenho da função. Sinto toda essa energia em campo na liderança da equipa, no treino e no jogo. Sinto-me bem e pronto para todos os desafios até para estar desempregado se for esse o meu futuro. Não traço objetivos. Mas quando recebemos propostas temos a obrigação de as analisar de forma profunda. Não analisei essa volta a Portugal até porque estou fora do país há três anos”, declara.