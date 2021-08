Jogar por Portugal “foi bom, foi o máximo de emoções boas”, recorda Dyego Sousa

Em entrevista exclusiva à Renascença, Dyego Sousa revela que se sentiu em família, quando integrou pela primeira vez a seleção nacional, e afirma que Cristiano Ronaldo dá o exemplo do melhor acolhimento.

“Portugal sempre teve isso, por isso eu adoro este país. As pessoas são excelentes e os jogadores da seleção não são diferentes, desde o mais 'top' ao jogador que foi convocado inicialmente, como eu, que fui recebido bem por todos e da melhor forma possível”, conta.

"Senti-me em casa"



O ex-internacional por Portugal não esquece a forma como foi recebido e guarda as melhores recordações dos tempos em que defendeu as cores do nosso país.

“Senti-me em casa. No início é normal a pessoa querer se aproximar das pessoas que conhece, no meu caso era o José Sá e o Danilo, mas o capitão chama logo a gente para estar ali, com ele. Troquei duas/três palavras com ele e com o Pepe e com todos os outros. Deixam a gente mesmo à vontade e eu senti-me como num clube, como um jogador da seleção, igual a eles”, explica.