O dia em que Pavlidis encarnou Shevchenko e Mbappé com um "hat-trick" quase perfeito

A raridade de Vangelis Pavlidis coincidiu com a "banalidade" de Robert Lewandowski.

O Benfica é uma das vítimas favoritas do internacional polaco na Europa, a par do Estrela Vermelha. Já vão nove golos em sete encontros com os encarnados (os de Lisboa, não os de Belgrado) – marcou sempre das últimas sete vezes que defrontou a equipa portuguesa.

Tudo começou em 2018, numa visita do Bayern de Munique à Luz, na fase de grupos da Champions. "Lewa" abriu o marcador aos dez minutos, antes de Renato Sanches marcar à antiga (e agora atual) equipa. Na segunda volta, os bávaros receberam a equipa de Rui Vitória com uma goleada por 5-1 e o polaco bisou.

Dois anos depois, Lewandowski fechou os 4-0 do Bayern na Luz, novamente na fase de grupos. A segunda volta deu nova goleada, por 5-2, agora em Munique, com "hat-trick" do ponta de lança, que ainda fez uma assistência. Quatro anos volvidos, o goleador mostra que não perdeu o gosto por marcar ao Benfica.