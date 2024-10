"Não é um rival que encontrou uns e-mails". Acusação da Benfica SAD "pode mostrar que houve pessoas que se julgavam acima da lei"

Ainda assim, e no caso de a acusação se concretizar, "estamos perante algo terrível e negro para o futebol português e para a sociedade".

"A ser verdade o que consta da acusação - são crimes de muito difícil investigação e prova - é que, ao longo de um determinado período, uma instituição relevante na sociedade portuguesa, através do seu presidente e braço direito, foram entidades que conseguiram aliciar, influenciar e chegar a outros clubes e fazer com que houvesse situações de corrupção e falsificar a verdade desportiva", realça.

E num campeonato "tão competitivo" como o português, em que por vezes o título se decide por um, dois ou três pontos, "se um clube estiver na dependência do outro, direta ou indiretamente, pode significar seis pontos, que é muito", alerta o advogado.

"Isto é gravíssimo do ponto de vista de imagem. Não é um clube rival a dizer que encontrou uns e-mails. É o MP a dizer que, pela prova verificada, o [então] presidente [do Benfica] cometeu crimes que são do mais nocivo para a nossa sociedade", diz, antes de prosseguir.

"Embora seja um crime dito de colarinho branco, é o que nos faz muitas vezes perder capacidade competitiva, a incapacidade de ombrear com países mais desenvolvidos e vai destruindo o nosso tecido social. Um clube, ou um banqueiro, alguém com poder pode chegar a todo o tipo de pessoas. Quer a nível de vida social, quer desportiva, podemos estar perante o que chamaram um polvo, uma organização com putativos donos disto tudo", lamenta.