Hammarby. É gelo que corre nas veias do adversário do Benfica na Champions feminina

Uma batedora de bolas paradas de classe mundial e com experiência nos maiores palcos, duas pontas de lança com faro de golo e gelo nas veias. São estas as armas do Hammarby, adversário do Benfica na segunda ronda de acesso à Liga dos Campeões feminina.

Em entrevista à Renascença, a jornalista Amanda Zaza, da estação de televisão SVT, traça o perfil do vigente campeão sueco, que atualmente ocupa a terceira posição da Damallsvenskan e, no último ano, perdeu cinco jogadoras internacionais: a japonesa Maika Hamano, as suecas Madelen Janogy e Matilda Vinberg, a australiana Kyra Cooney-Cross e a dinamarquesa Simone Boye Sorensen, que está grávida.

"São uma equipa muito bem montada. Desde que foram campeãs suecas, perderam cinco jogadoras internacionais, mas mostraram que, aconteça o que acontecer, são uma equipa com várias forças diferentes e que conseguem competir ao mais alto nível. Essa é a força delas, conseguem adaptar-se a várias situações. Têm uma das melhores guarda-redes da liga [a finlandesa Anna Tamminen] e duas das melhores avançadas, por isso são uma equipa bem formada e muito sólida no meio-campo", destaca.

O quarteto de talentos a manter debaixo de olho

O Hammarby pode causar problemas ao Benfica com a velocidade das suas jogadoras - "são uma equipa rápida", refere Amanda Zaza -, mas um dos fatores decisivo será a gestão emocional da eliminatória.

"Normalmente, as equipas sul-europeias têm grande técnica individual, mas o Hammarby pode criar problemas no sentido em que se sente confortável tanto sem bola como com ela. Se o Benfica se enervar ficará em grandes sarilhos, porque o Hammarby é uma equipa muito tranquila, não entra em stress", assinala a jornalista sueca.

Cathinka Tandberg e Ellen Wangerheim "marcam muitos golos", numa equipa com "muita qualidade individual", em especial entre as norueguesas: "São uma grande mais-valia, são mesmo muito boas."