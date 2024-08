Roger Schmidt em dez frases. Da declaração de amor ao Benfica ao "fiquem em casa", até à profecia que não se confirmou

As palavras do técnico alemão geraram grande irritação, outra vez, e à saída do Estádio dos Arcos vários adeptos lançaram-lhe insultos. Roger Schmidt tentou aproximar-se, mas a polícia impediu-o.

O Benfica terminou a temporada passada no segundo lugar do campeonato e sem títulos, no entanto, Schmidt manteve-se sempre convicto da continuidade.