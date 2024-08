Salva-se o ponto. Benfica tropeça em Moreira de Cónegos e desaproveita jornada de clássico

Moreirense 1-1 Benfica. Uma penálti convertido por Marcos Leonardo evitou a derrota encarnada, ao cair do pano, depois do golo inaugural de Lawrence Ofori, a penalizar mais um jogo apagado da equipa de Roger Schmidt. Benfica verá, agora, Sporting e/ou FC Porto afastar-se na frente do campeonato.