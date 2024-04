Eriksson homenageado no intervalo do Benfica - Marselha

O treinador sueco Sven-Göran Eriksson, diagnosticado com um cancro terminal, foi homenageado pelo Benfica ao intervalo do duelo com os franceses do Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Treinador dos encarnados em duas ocasiões, de 1982/83 a 1983/84 e de 1989/90 a 1991/92, Sven-Göran Eriksson, agora com 76 anos, regressou a Lisboa para fazer parte de um jogo especial, que reedita a eliminatória das meias-finais da Taça dos Campeões Europeus de 1989/90 -- o Benfica chegaria à final, que perdeu frente ao AC Milan (1-0).

Sob uma grandiosa ovação dos milhares de adeptos benfiquistas presentes no Estádio da Luz, Eriksson surgiu no relvado com uma guarda de honra composta por “glórias” do Benfica que se cruzaram com o técnico, vestidos com as camisolas daquela época.

"Muitas emoções e choro. É lindo. Obrigado a todos os benfiquistas. Força, Benfica! Muita sorte para o futuro, a Rui Costa e a todos os benfiquistas", expressou Eriksson, antes de receber um galardão Cosme Damião pelas mãos do presidente dos lisboetas.