“Com Eriksson, a inibição desapareceu”: a história da chegada de Sven-Göran ao Benfica

A chegada de Eriksson à capital portuguesa foi o resultado de uma soma de improbabilidades. Em bebé, viveu com a mãe num quarto sem luz e água. Depois, dormiu num sofá-cama na cozinha, “o que não era mau de todo porque ficava junto do forno de ferro e estava sempre quente”. Praticou esqui e também hóquei no gelo. Quando o inverno dava uma trégua, o futebol era protagonista. Tinha 10 anos quando a Suécia recebeu o Campeonato do Mundo, em 1958, que sentenciou o fim do ‘vira-latismo’ brasileiro. “Depois do Mundial, todos queríamos ser o Pelé.”

Foi aprendiz de padeiro na adolescência. O patrão, que desenhava táticas e movimentações no chão com a farinha, era treinador de futebol e hóquei no Torsby, onde “Svennis” começaria uma vulgar carreira de futebolista. Os scones e as bolachas de gengibre começavam a ganhar forma a partir das 4h da manhã. Estreou-se com 16 anos pelo Torsby, na 4.ª Divisão. Aos 18 trabalhava num escritório de seguros e mantinha o futebol. Entre cartadas, palavras que pintavam o futuro e dezenas de copos de glögg, Sven disse aos amigos: “Vou ser famoso”.

Carregando no botão para acelerar esta lengalenga: começou como adjunto aos 27 anos, no Degerfors, da 3.ª Divisão. Estávamos em 1976, já os ingleses haviam inspirado o futebol sueco com um furioso e solidário 4-4-2. “Foi uma revolta contra o individualismo”, escreve no livro, o sueco que se apaixonou pelo ‘futebol total’ da Holanda. Começou a pensar como um treinador ainda enquanto jogador quando, depois de ser enganado pelas firulas de um extremo na 2.ª Divisão, tal como o lateral da Suécia o foi com Garrincha na final de 58, pediu que os centrais se aproximassem, magicando uma cobertura. “Comecei a pensar que o futebol podia ser mais do que correrias de 40 metros e duelos individuais.”

Em Lisboa, já depois de subir as escadas do futebol sueco (estreou-se como treinador principal no Degerfors, em 77/78) e vencer a Taça UEFA com o Gotemburgo, Eriksson encontrou um grupo de jogadores tremendos, que tinham curiosidade sobre o que estava por chegar. “Vínhamos de um má época e estávamos esperançados que as coisas pudessem resultar. Ele trouxe ideias muito diferentes quanto à parte tática do jogo, falava-se na altura que às equipas portuguesas faltavam os últimos 30 metros”, diz João Alves a esta rádio. A recuperação de bola, asfixiante, começou a ser feita em função da qualidade e características do adversário. Não surpreende essa valorização do rival num homem que pediu a Anki, a mulher, para ir espiar adversários na 3.ª Divisão da Suécia.

O futebolista que partiu o nariz a Bento, há muitos anos jornalista no jornal "A Bola”, começa por referir que o sueco, natural de Sunne, mudou a mentalidade do grupo. “As equipas portuguesas inibiam-se a jogar fora. Com ele, isso desapareceu. Em casa ou fora, adotava-se sempre o mesmo sistema de jogo, a mesma mentalidade. O sucesso foi muito grande.”