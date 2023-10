Joana Dantas, a "espia" do Apollon que quer estragar o dia aos pais e tirar a Champions ao Benfica

Os pais não são desportistas, mas na família Dantas os três filhos saíram atletas. O Tiago e a Joana, futebolistas. O mais novo, ainda menor de idade, tenista. É nos ombros de Joana que, esta quarta-feira, recai a sina de dar um desgosto aos pais e ajudar as cipriotas do Apollon a tirar a Liga dos Campeões ao Benfica.

Uma tarefa árdua, assume a avançada portuguesa, de 20 anos, que acredita, contudo, que o Apollon pode aproveitar um eventual facilitismo do Benfica, por ser favorito, para surpreender. O cartão de visita de Joana Dantas na Champions feminina é um aviso às compatriotas: quatro golos em dois jogos.

Joana não é a única espia do Apollon: tem a seu lado a também ex-Sporting Carolina Beckert, que fez o mesmo caminho, de Alvalade para Chipre, este verão. Em entrevista a Bola Branca, Dantas admite que o que ocorreu por mera coincidência acabou por uma ajuda muito grand, num país novo.

O que também ajuda são os conselhos do irmão mais velho, Tiago. O médio do Benfica, de 22 anos, emprestado ao AZ Alkmaar, já está na terceira experiência no estrangeiro e Joana admite que é bom ter a segurança de percorrer caminho já desbravado - que mais não seja, porque os pais já não ficam tão nervosos.

Numa casa de benfiquistas, Joana é a única sportinguista. Nos oito anos de Sporting, ainda tentou converter os pais ao verde e branco, ainda que sem efeito.

"Era complicado quando eu jogava no Sporting. Os meus pais diziam que não torciam pelo Sporting, torciam pela Joana Dantas", admite à Renascença.

Esta quarta-feira, Joana vai tentar dar mais um pequeno desgosto aos pais e eliminar o Benfica da Liga dos Campeões. A primeira mão da segunda eliminatória, a última de acesso à fase de grupos, está marcada para as 14h00, em Chipre.

Começaste na formação do Estoril, depois foste para o Sporting. Quando é que tomou forma o sonho de seres futebolista profissional?

Acho que claramente foi no Sporting, não no início, porque fui para lá muito nova, com 12, 13 anos, ainda não sabia o que queria fazer da vida, mas com o passar do tempo e com a ajuda do Sporting percebi que era mesmo do futebol que queria fazer carreira. Evoluí bastante, porque era muito nova, mesmo, quando fui para o Sporting e agradeço muito a evolução que tive lá.

Sou muito grata ao Sporting, porque passei lá oito anos e é sempre importante vários anos numa casa tão boa como o Sporting.

Foram oito anos ao todo, duas épocas na equipa principal. Como fazes a análise desse tempo no Sporting? Fica alguma espinha encravada?