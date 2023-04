Paulo Sousa:“Inter vai sofrer bastante com o Benfica"

Paulo Sousa defrontou o Inter na sexta-feira, como treinador da Salernitana, e saiu com a sensação de que o vice-campeão italiano vai "sofrer bastante" com o Benfica, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O técnico português entende que a verticalidade do futebol da equipa de Roger Schmidt, "a intensidade e a velocidade" que apresenta, vai criar danos à equipa que "tem o melhor plantel do campeonato italiano, a nível individual".

“O Inter vai ter bastante dificuldade, devido, sobretudo, à velocidade de jogo de um Benfica que tem um futebol muito vertical, com muita mobilidade e com movimentos de rotura curtos e largos. O Benfica apresenta uma intensidade que vai fazer o Inter sofrer bastante, através da velocidade e da intensidade", prevê Paulo Sousa, antigo jogador dos dois clubes, em entrevista à Renascença.



Dentro da dinâmica que identifica no Benfica, regista o nome de três jogadores: Gonçalo Ramos, Rafa e João Mário. Todos irão a jogo esta noite, no desafio da 1.ª mão do duelo entre portugueses e italianos, e poderão reforçar o peso que têm tido na época dos encarnados.

“Este é um Benfica forte, muito baseado no que tem sido o primeiro ano de titular absoluto do Gonçalo Ramos, pelo número de golos, por aquilo que tem vindo a apresentar. Uma época extraordinária do João Mário e com uma presença de rotura, de velocidade e de mobilidade do Rafa. O Benfica tem criado muitas dificuldades às equipas adversárias e penso que nesta edição da Liga dos Campeões tem sido a equipa de maior referência, por não ter perdido nenhum jogo na fase de grupos, pelo número de ocasiões que apresenta e pelo número de golos que faz", observa.



Os apontamentos do treinador

Paulo Sousa regressou em fevereiro à Série A para treinar a Salernitana - já tinha comandado a Fiorentina entre 2015 e 2017 - e na última sexta-feira conseguiu empatar com o Inter (1-1), com golo de Candreva, no último minuto. Foi um ponto importante para a sua equipa, que ocupa o 15.º lugar, a sete pontos da zona de descida, e foi conquistado, diz o treinador, diante da equipa que "tem o melhor plantel do campeonato italiano, a nível individual".