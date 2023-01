Grande noite de Gonçalo Ramos evita derrota do Benfica e deixa Sporting a 12 pontos

Ninguém deixa a Luz satisfeito, depois do empate, por 2-2, entre Benfica e Sporting, este domingo, a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

Para o líder do campeonato, são os primeiros pontos perdidos em casa e a possibilidade de ver Braga e FC Porto aproximarem-se. Já os leões falham a reentrada na disputa do título e ainda ficam mais distantes dos dois outros rivais, na luta pelos lugares de Liga dos Campeões.

A primeira parte foi intensa e muito equilibrada, com o Sporting a começar melhor e o Benfica a terminar por cima. A equipa visitante teve prémio pela entrada positiva em jogo aos 27 minutos. Pedro Porro lançou Marcus Edwards e o inglês ganhou a linha de fundo e cruzou rasteiro e tenso. Aí, infelicidade para Alexander Bah, que empurrou a bola para dentro da própria baliza.

O Sporting reagiu mal ao próprio golo e começou a cometer uma sucessão de erros individuais, que teve castigo dez ao fim de dez minutos. Depois de um “slalom” de António Silva pelo meio, Bah cruzou para corte de Matheus Reis. A bola sobrou para Rafa, que perfurou a defesa do Sporting, foi à linha e centrou para Gonçalo Ramos. O ponta de lança adiantou-se a Sebastián Coates e encostou para o golo do empate.

Ainda antes do intervalo, António Silva entregou o ouro ao bandido com um enorme erro, mas Francisco Trincão foi muito lento a aproveitar o facto de ter ficado completamente isolado e permitiu a redenção do central do Benfica. Ainda assim, foram os encarnados que terminaram melhor o primeiro tempo, a encostar o Sporting atrás.

Filme repete-se: um "round" para o Sporting e outro para Ramos

A segunda parte começou com polémica. Paulinho caiu na área num lance com António Silva e, após longa consulta das imagens no relvado, Artur Soares Dias assinalou grande penalidade. Na cobrança, Vlachodimos até adivinhou o lado, porém, o remate de Pote foi tão forte e colocado que não deu hipótese ao guarda-redes do Benfica. O Sporting voltava a estar na frente.

No entanto, o Benfica, que já estava melhor no jogo, insistiu, insistiu, encostou o Sporting às cordas e foi premiado pela crença. Grimaldo subiu pela esquerda e cruzou rasteiro para Gonçalo Ramos. O bombardeiro da Luz escapou a toda a defesa adversária e, sozinho perante Adán, atirou para o empate e para o segundo da conta pessoal.

Roger Schmidt sinalizou que queria vencer o jogo, com as substituições efetuadas, e o Benfica foi dispondo de situações para criar perigo. Todavia, faltava sempre algo mais. Até ao final, até foi o Sporting que dispôs da melhor oportunidade: oferta da defesa e o estreante Youssef Chermiti deparou-se a cara de Vlachodimos. O momento pesou nas costas do avançado, de 18 anos, contudo, e o remate saiu muito por cima, quando tinha tudo para fazer melhor.

No final, pesaram o equilíbrio na primeira parte, uma grande penalidade e Gonçalo Ramos, eleito pela Renascença o melhor em campo.

Com este resultado, o Benfica soma 41 pontos, mais quatro que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais oito que o FC Porto, terceiro e que ainda não jogou. O Sporting ocupa a quarta posição, com 29 pontos, a quatro do pódio e a 12 da liderança. Ainda pode cair para quinto, se o Casa Pia, que tem menos dois pontos, vencer na visita ao Estoril.