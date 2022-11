Sven-Goran Eriksson: "Benfica vai chegar muito longe na Liga dos Campeões"

O que achou da exibição do Benfica em Haifa e da fase de grupos em geral?

É um resultado impressionante, ir a Israel e ganhar por 6-1. O Benfica está muito bem esta época. Eu vi os jogos contra a Juventus e foram ambos brilhantes. Estavam num grupo muito difícil, com Juventus e PSG, e conseguiram passar em estilo. É muito bom.

Tendo em conta a forma como tem jogado esta época, acha que este Benfica pode voltar a ir longe na Champions?

Porque não? Ainda há muitas equipas em prova, vai depender do adversário no sorteio de segunda-feira. Vai ser muito interessante assistir ao que sai no sorteio. Vamos ver o que acontece, vai ser interessante. O Benfica é o grande favorito para vencer a Liga e acho que vão chegar muito longe na Champions, estão muito bem.

Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leipzig, AC Milan, Inter de Milão, Liverpool e Club Brugge são as equipas que podem sair ao Benfica. O que acha das hipóteses?

Acho que qualquer equipa que calhe vai ser difícil, são todas muito boas, mas o Benfica pode bater qualquer uma delas. Jogaram de igual para igual com o PSG e venceram a Juventus duas vezes. Não têm de ter medo de ninguém e tenho a certeza que não têm. Podem ganhar a qualquer equipa.