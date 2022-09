"Os maiores troféus da formação do Benfica são os jogadores que chegam à equipa principal"

O dirigente destaca ainda a importância do envolvimento da prova num contexto de Liga dos Campeões.

"A prova é muito importante para nós, tem uma característica importante para os clubes que participam pela Champions, que é viajar com a equipa principal. Há um envolvimento dado aos jovens, uma experiência nova. Muitos já participam em provas internacionais, mas nunca em que viajam com a equipa principal, à noite vão ver a equipa A na Champions. São momentos importantes para aferir o valor dos jogadores que formamos", explica, à Renascença.

Diego Moreira foi figura na Youth League na época passada e é apontado como o próximo jogador a destacar-se na equipa principal. O extremo de 18 anos treina com a equipa A e joga na equipa B, tendo até sido utilizado no jogo com o Maccabi Haifa na Youth League.

"Vemos sempre futuro promissor, mas há níveis diferentes em termos do processo de evolução e maturação dos jogadores. Cada jogador é um caso. Diego ainda tem idade para jogar na Youth League, treina na equipa principal e joga na equipa B. Desejo-lhe o que vimos no António e no Henrique e que possa ter esses bons exemplos como objetivos a seguir", termina.