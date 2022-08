As imagens do último adeus a Chalana no Estádio da Luz

Os adeptos do Benfica disseram um último adeus a Fernando Chalana, no Estádio da Luz, esta sexta-feira.

O caixão com o "pequeno genial" deixou a Basílica da Estrela, onde decorreu o velório, por volta das 15h00, coberto com uma bandeira do Benfica.

À espera no Estádio da Luz estavam alguns milhares de adeptos, vários dirigentes, como o presidente Rui Costa, muitos antigos jogadores e até jovens da formação das águias. Na bancada esteve espalhada uma gigantesca camisola 10, onde se lia a frase "obrigado, Chalana".

O caixão foi transportado para o relvado por Humberto Coelho, Diamantino e Carlos Manuel, com uma guarda de honra do plantel do Benfica. Toni, Shéu, Álvaro Magalhães, Chiquinho Carlos foram outros antigos jogadores que acompanharam o caixão.

Depois de 10 minutos de silêncio, ouviu-se o hino do Benfica, cantado pelos adeptos. Paulo Futre, Abel Xavier, Bruno Basto, Valido, Veloso e Nuno Gomes foram outros ex-atletas presentes. As últimas exéquias realizam-se no cemitério do Alto de São João.