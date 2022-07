Midtjylland, um clube disruptivo em busca de afirmação europeia. "Temos de ser mais inteligentes do que os outros"

Apesar da abordagem diferente, o clube não tem os mesmos recursos financeiros que o Benfica. Por isso, tenta ser mais inteligente, segundo Svend Graversen. No entanto, há cada vez mais clubes a adotar filosofias semelhantes.

"Em 2014 era uma abordagem nova no futebol. Encaramos como uma oportunidade para evoluir ainda mais. Agora vemos mais clubes a usar dados, mas acho que estamos à frente. Já cometemos os erros, estamos mais alinhados na maneira certa de usar os dados. A questão é como podemos torná-los mais concretos para usar na forma de jogar e no recrutamento. Isto leva tempo", diz.

Apesar do modernismo, o clube não larga as origens: "Somos o mesmo clube, temos os valores familiares e estamos focados na nossa comunidade local, mas a abordagem ao mercado com base nos dados deixa-nos à frente do que vemos agora na Europa".

Conquistar a Europa é o próximo passo

Conquistar cinco títulos em 23 anos de existência é, por si só, um motivo de orgulho para o clube de Herning, que não quer ficar por aqui.

"Somos um clube jovem, mas muito ambicioso. Os objetivos são grandes. Desde o primeiro dia que o objetivo é ser um clube importante na Dinamarca e, desde que fomos comprados, ser um clube importante na Europa", diz.

Para isso, jogos como o da próxima terça-feira frente ao Benfica são importantes para o crescimento do clube: "Precisamos de fazer mais, ser mais inteligentes do que os outros. Este tipo de jogos como contra o Benfica é enorme para nós, muito importante".

Mas mais do que um objetivo abstrato, o Midtjylland definiu uma meta concreta.

"Já fomos à fase de grupos da Liga dos Campeões e fomos três vezes campeões. Queremos ser um clube europeu. O objetivo até 2025 é ser um clube do top-50 europeu. O Benfica é um clube de top-25, creio. Este é o nosso objetivo, estamos no 87º lugar. Nos próximos três anos queremos subir neste 'ranking'", atira Svend Graversen, nesta entrevista à Renascença.

O rival Copenhaga ocupa a posição 41.º do coefeciente da UEFA, o Porto é 16.º, o Benfica está no 27.º lugar e o Sporting no 28.º. Mais atrás, o Braga coloca-se no 35.º posto. O "ranking" tem como base as prestações europeias nas últimas cinco épocas.