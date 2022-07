Midtjylland confirma treinador interino contra o Benfica e garante que vai à luta

Svend Graversen, diretor-desportivo do Midtjylland, confirma que o treinador interino Henrik Jensen vai orientar a equipa contra o Benfica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Em declarações à Renascença, o dirigente assume que o cenário da saída de Bo Henriksen não é ideal, mas Jensen, antigo adjunto, ficará no cargo até o clube "encontrar a pessoa certa".

"Não é a maneira como queremos o clube, com estabilidade. Não vai facilitar, mas acreditamos no nosso jovem treinador interino. Já esteve com a equipa no passado e agora vai assumir esta responsabilidade. Claro que, quando mudamos, é incerto como vai correr. De certeza que este o treinador que vai orientar a equipa com o Benfica e ficará até encontrarmos a pessoa certa", começa por dizer.

Jensen está no Midtjylland desde 2018, tendo começado pelas camadas jovens. Era o adjunto da equipa desde a temporada passada.

Graversen entrega o favoritismo da eliminatória ao Benfica, mas garante que o Midtjylland não se vai esconder do desafio.



"Vai ser um jogo difícil, vamos com humildade por jogar contra um clube enorme como o Benfica. Jogámos contra eles na Youth League, por isso sabemos a dimensão do Benfica. Vamos com fé em nos próprios, mas sabemos que vai ser difícil. Acho que o Benfica é o favorito, mas vamos fazer de tudo. Está no nosso ADN acreditar sempre. Espero que consigamos vencer, mas vai ser muito difícil", termina.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões está marcada para a próxima terça-feira, no Estádio da Luz.

A segunda mão disputa-se uma semana depois, na Dinamarca. Antes da deslocação à Luz, o Midtjylland joga esta sexta-feira em casa do Odense, para a terceira jornada do campeonato.

Os dois confrontos entre Benfica e Midtjylland terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.