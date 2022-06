Duda: "Ricardo Horta quer títulos e já só pensa no Benfica"

Ricardo Horta já só pensa no Benfica, garante Duda, antigo companheiro de equipa do avançado SC Braga. Duda e Ricardo Horta partilharam o balneário do Málaga, entre 2014 e 2016, período em que coincidiram no plantel do emblema andaluz, que então militava no escalão principal do futebol espanhol.

No verão de 2016, Ricardo Horta rumaria a Braga, por empréstimo, enquanto Duda se manteve pelo sul de Espanha, para aí terminar a carreira. No final da época 2016/2017 pendurou as chuteiras, mas manteve a ligação ao Málaga. É com um sotaque vincadamente espanholado que Duda, numa entrevista a Bola Branca, admite que o “benfiquista” Ricardo Horta, sabendo que é desejado na Luz, não se sentirá confortável no Braga.

“Acho que não [se sentirá confortável], conhecendo o Ricardo e sendo benfiquista como é”, declara Duda sem hesitar, fundamentando esta sua opinião em episódios que viveu no balneário do Málaga.