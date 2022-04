José Gomes: "Darwin tem de preparar melhor a receção da bola"

O 1,96m de altura e 92 quilos do capitão do Sporting, comparam com 1,87m e 80 quilos de Darwin, mas a verdade é que o avançado do Benfica resistiu bem à pressão do compatriota e companheiro na seleção uruguaia, conquistando o espaço suficiente para visar com sucesso a baliza leonina. José Gomes vê um Darwin mais evoluído, técnica e fisicamente, desde que chegou ao Benfica.

“Sim, está melhor, sobretudo está mais robusto. Provavelmente terão sido os preparadores físicos e os fisioterapeutas em trabalho de equipa. Parabéns ao Benfica nesse âmbito. Darwin tem hoje uma robustez maior” observa.

Crescer na adversidade tem feito toda a diferença

Contratado ao Almería no verão de 2020, na altura Luís Filipe Vieira enviou expressamente Rui Costa ao sul de Espanha com a missão de não regressar a Lisboa sem o uruguaio.

Darwin teve de se sujeitar a conviver com a pressão dos 24 milhões de euros que a Benfica SAD pagou pelo seu passe, tornando-o no jogador mais caro da história do futebol português.

Na primeira época na Luz, com Jorge Jesus, Darwin marcou posição, embora os 14 golos e 11 assistências com que fechou a temporada não tivessem sido suficientes para sossegar os adeptos mais exigentes, num ano sem qualquer título conquistado.

Esta época – embora os títulos tenham permanecido longe da Luz – quase tudo tem corrido bem a Darwin Nuñez: é o melhor marcador do campeonato com 25 golos, a que junta dois na Taça da Liga e, sobretudo, 6 na Liga dos Campeões, com tentos marcados ao Barcelona, Bayern de Munique, Ajax e Liverpool.