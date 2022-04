​O “Garrincha português” faz 85 anos

José Augusto foi avançado-centro e extremo. Jogador tecnicista, rápido e talentoso, com requinte no passe, criativo na finta, assertivo na tomada de decisão, e com bom jogo aéreo, o barreirense deixou uma marca indelével no Benfica, na seleção e no futebol português.



O jornalista francês Grabriel Hanot, nas páginas do “L’Équipe“, chamou-lhe um dia o "Garrincha português”, devido à capacidade desequilibradora de José Augusto e pela dificuldade dos adversários que lhe moviam marcação.

Tirocínio no Barreirense

Começou no Barreirense como guarda-redes aos 10 anos de idade. Até aos 17 praticou duas modalidades, conciliando o futebol e o basquetebol. A decisão de optar apenas pelo futebol foi tomada depois de uma intimação feita por um dirigente do clube do Barreiro.

José Augusto optou pela modalidade que o pai já praticara. Alexandre Almeida, pai de José Augusto, tinha sido defesa do Barreirense nos anos 30.

Foi internacional júnior antes de chegar à principal equipa alvi-rubra. Em 1955/56 fez 21 jogos e nove golos na época de estreia a titular como sénior no Barreirense que fazia furor na Primeira Divisão. No segundo jogo marcou três golos ao famoso guarda-redes do Sporting Carlos Gomes e só dois foram validados.