Abel Xavier. “Benfica vai ter de saber sofrer” em Liverpool

Abel Xavier, antigo jogador de Benfica e Liverpool, espera um jogo de grandes “adversidades” e um “cenário difícil” para os encarnados na visita a Anfield Road, esta quarta-feira, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

“Eu tive o privilégio de jogar Liga dos Campeões com o Liverpool e vai ser uma experiência única para muitos jogadores”, explica o antigo internacional português, em Bola Branca.

“O Benfica já teve momentos nesta competição em que soube sofrer e é isso que vai acontecer no jogo: saber sofrer, permanecer unidos, acreditar que é possível ganhar e fazer com que as coisas possam acontecer”, afirma.

A derrota por 1-3 no Estádio da Luz representa “um elevado grau de dificuldade” no caminho até às meias-finais. Ainda assim, Abel Xavier acredita que “a equipa está identificada com o adversário” e que Nélson Veríssimo “sabe bem a força do Liverpool”.

“Têm de dar a volta não só ao resultado, mas também aparecer com uma atitude mais positiva para tentar dar a volta e causar uma surpresa”, avisa, em entrevista à Renascença.

Dentro de campo, Abel Xavier espera um jogo em que “o Liverpool vai ter caudal ofensivo”, até porque “Anfield empurra a equipa para a frente”, enquanto o Benfica “vai ter de saber sofrer” e tentar “sentir-se confortável nas zonas defensivas”, para depois contra-atacar.