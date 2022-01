“Olhem para aquilo que Eusébio fez e tentem, todos juntos, dar um pouco mais”

Eusébio da Silva Ferreira faria 80 anos esta terça-feira. Em dia de jogo do Benfica para a Taça da Liga, Bola Branca ouviu António Simões, o “irmão branco” do King.

Simões recorda a importância de Eusébio na época áurea dos encarnados, mas olha também para a frente, esperando que o exemplo possa inspirar o plantel atual.

Eusébio da Silva Ferreira nasceu a 25 de janeiro de 1942 e morreu a 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos.

Eusébio faria 80 anos. António Simões, o "irmão branco", como vive esta data?

É a oportunidade de falar de um homem extraordinário e de um jogador que nos encheu a alma. Acho muito bonito que não se esqueça esta data. Eusébio é a celebração do jogo, mas também do golo.

A sua relação com o jogo foi sempre superior, razão da dificuldade do adversário para o travar. Nós sabemos que ele foi impar, inigualável

Foi um jogador universal. Todos respeitavam Eusébio da Silva Ferreira.

Com justiça ficou com a alcunha de King. Chegou a esse patamar onde só estão uma dúzia de jogadores em mais de 100 anos de futebol. Ele foi transversal, universal, ele foi do mundo do jogo e não só. Não temos adjetivos para classificar esse extraordinário jogador que foi.