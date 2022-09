Fotogaleria. As imagens do adeus emocionado de Roger Federer ao ténis

Foto: Andy Rain/EPA Foto: Andy Rain/EPA Foto: Andy Rain/EPA Foto: Andy Rain/EPA Foto: Andy Rain/EPA Foto: Andy Rain/EPA

Roger Federer despediu-se do ténis com uma derrota na Laver Cup, em Londres, num jogo de pares ao lado do maior rival, Rafael Nadal.

No final da partida, o jogador suíço de 41 anos não resistiu as lágrimas, nem Nadal.

O resultado era secundário, o jogo foi emocionante e teve direito a várias homenagens. Federer despede-se com uma derrota anticlimática. A dupla europeia perdeu para os norte-americanos Jack Sock e Frances Tiafoe, após "tie-break" final, que substitui o terceiro "set".